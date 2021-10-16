 

Россиянам запретят блокировать отечественную рекламу

16.10.2021, 8:51, Разное
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Для повышения автономности Рунета Роскомнадзор запретит российским пользователям отказываться или какими-либо иными способами избегать просмотра рекламы отечественных товаров и услуг на веб-сайтах.

«По статистике, около половины россиян используют так называемые AdBlocker’ы, которые не дают им просматривать рекламу, в том числе и отечественного производителя. Да, реклама может порой надоедать, но лишаясь прибыли из-за уменьшения просмотров, рекламные платформы платят меньше налогов в бюджет, а иностранные площадки — вообще ничего не платят. Для россиян, считающих себя патриотами, приоритеты здесь очевидны. Необходимо поддерживать свои, российские Яндекс.Директ и казино «Вулкан», а не кормить всякие зарубежные АdSеnse и Маrkеtgid», — отметили в ведомстве.

В ближайшее время Роскомнадзор направит уведомления разработчикам популярных браузерных расширений и приложений для блокировки рекламы с требованием прекращения работы в российском сегменте сети. В случае невыполнения предписаний программы будут заблокированы на территории РФ. Также будет произведена замена адресов серверов иностранных рекламных сетей на российские на уровне магистральных интернет-провайдеров.

Потенциальным положительным результатом данных мер Роскомнадзор считает исчезновение иностранных сайтов, обманывающих россиян: им будут доступны лишь отечественные мошеннические объявления.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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