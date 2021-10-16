За сутки COVID-19 подтвердили у 13 тыс. украинцев

Среди заболевших за прошлые сутки – 1105 детей и 204 медика.

Умерло 15 октября 277 человек, выздоровели 5874 пациента, госпитализировано 2859 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Одесской (1321) и Харьковской (1293) областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

15 октября в Украине сделали 90 тыс. тестирований на коронавирус, из которых 41 тыс. – методом ПЦР.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 623 882 случая COVID-19, умерло 60 414 человек, выздоровело 2 322 456 пациентов.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

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