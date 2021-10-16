Ребенка пропавшего в лесу, через 3 дня нашел человек, который заявил, что Бог послал его найти этого малыша

Несколько дней назад эта история облетела практически все СМИ США. Трехлетний мальчик, пропавший без вести в Техасе, был найден живым через три дня.

Мальчик по имени Кристофер Рамирес забрел в лес, когда его мать разгружала продукты у дома. И нашел его человек, который заявил, что это Бог сказал ему “пойти и найти Рамиреса”.

Кристофер Рамирес пропал 6 октября 2021 года. Его мать – Арасели Нуньез взяла с собой сына, когда поехала в город за продуктами. Когда они вернулись, она стала перетаскивать пакеты с продуктами из машины в дом. Это заняло всего несколько минут, но этого хватило для маленького Кристофера, чтобы выбраться из машины и побежать в лес в попытке догнать соседскую собаку.

Когда Арасели начала искать мальчика, она нигде не могла его найти. Она узнала от соседей, что те видели, как ее сын играл с их собакой. Потом собака прибежала из леса, но ребенок так и не вернулся.

Женщина поехала в полицию и заливаясь слезами сообщила, что ее сын пропал и что его, возможно, похитили.

“Я в отчаянии, и в моем сердце образовалась большая дыра. Пожалуйста, верните моего сына, пожалуйста, помогите мне”, – умоляла она на испанском, прося о помощи в публичном выступлении для прессы.

Тут же были организованы масштабные поиски с участием полиции, местных добровольцев, поисково-спасательной организации Техаса, беспилотников, служебных собак и даже агентов ФБР. Версию о похищении ребенка местный шериф назвал несостоятельной, поэтому основной версией стало то, что ребенок просто заблудился в лесу.

Через три дня мальчик был найден в лесу на расстоянии примерно пяти миль от его дома. Шериф округа Граймс Дон Соуэлл описал ребенка как “немного усталого и обезвоженного, а также голодного, но в хорошем настроении и здорового”.

Основатель организации “Texas EquuSearch” Тим Миллер сказал журналистам канала KHOU, что у его команды только однажды был подобный опыт поисков пропавшего ребенка, и что они уже были готовы сдаться, не ожидая, что найдут мальчика живым.

“Но слава Богу – это потрясающе, у меня мурашки по коже. Это так потрясающе. Увидеть его и услышать его громкий крик было просто невероятно”, – сказал он.

Позже, в посте на Facebook, который сейчас недоступен для общего просмотра, шериф Соуэлл написал, что лично ему осталось неясно, как мальчик выживал все три дня без еды и воды.

А сейчас самая странная часть этой истории, собственно из-за которой мы и публикуем ее на этом сайте.

По словам Соуэлла, мальчика нашли не полицейские, не служебные собаки, не дроны и не добровольцы, а человек, который пожелал остаться неизвестным.

“У меня было несколько хороших встреч с ним, и я поблагодарил его за то, что он был там. Это скромный и добрый человек. Он сказал нам, что вчера вечером, когда он читал Библию, Бог сказал ему, чтобы он пошел искать мальчика и что именно он найдет его. И сегодня утром этот человек сделал именно это”, – сказал Соуэлл.