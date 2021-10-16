 

В Петрозаводске наблюдали в небе НЛО

16.10.2021, 8:33, Разное
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В карельской столице на ночном небе горожане увидели необычный светящийся объект, который пролетал над Онежским озером. Очевидцы поделились фотографиями в соцсети.

Над Онежским озером около 23:00 9 сентября пролетел странный объект. Многие горожане стали свидетелями необычного явления. Над озером появился светящийся объект, который пролетел в сторону Соломенного и как будто растворился в небе. Очевидцы успели запечатлеть этот объект на фото.

В Петрозаводске наблюдали в небе НЛО– Ребята только гляньте, что мы успели запечатлеть на набережной, – поделился очевидец в соцсети.

Женщина шла домой с детьми и тоже увидела летающий объект.

– Честно говоря я до сих пор нахожусь под впечатлением, и не могу даже рассказать, что это такое? Самой бы хотелось знать, – рассказала горожанка. – Оно очень долго летело, а потом пропало из нашего поле зрения.

Отметим, такой же летающий объект видели в это же время Медвежьегорске и в Кеми. Об этом сообщили пользователи в комментариях.



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