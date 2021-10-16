“Все приедается”: желанию солиста Pink Floyd сыграть свадьбу со своим водителем после 4 браков нашли объяснение

Солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод и женился в пятый раз. Многие осуждают звезд за такую частую смену партнеров. Несмотря на это, для знаменитостей нормально жениться и разводиться по несколько раз.

“Я бы не сказала, что это очень часто. Все приедается, даже самое хорошее. Даже вкусное пирожное невозможное есть всю жизнь. Актеры и шоумены – люди эмоциональные и легко влюбляются”, – высказала свое мнение корреспонденту “Дни.ру” Диля Еникеева.

Напомним, что избранницей музыканта стала 43-летняя Камила Чавис. Женщина работала у рок-звезды водителем и тот влюбился в нее. Свадьба прошла в имении Уотерса.

“Влюбился он в молоденькую, красивенькую, захотел с ней прожить. Влюбился, женился, поступил порядочно, а не просто оставил в любовницах”, – рассказал эксперт.

Психолог уверен, что человек может спокойно иметь за жизнь столько партнеров, сколько ему хочется. Некоторые люди легко влюбляются и еще проще расстаются, поэтому им невозможно прожить десятки лет с одним и тем же человеком.

“Влюбляться человек может хоть сколько раз. Вообще в среднем, по статистике считается, что у человека 18,5 романов за всю его жизнь. Ну, это много. Кому как не звездам иметь романы. Потому что это подпитывает энергетику, женщина может стать музой хотя бы на короткое время. Быть женой знаменитости – это великий труд, это особый склад характера нужно женщине иметь для того, чтобы создавать своему знаменитому мужу все условия для его комфортного состояния”, – объяснила Еникеева.

Также врач не смог обойти тему денег. Дело в том, что при разводе некоторые пользуются достатком своих вторых половинок и забирают у них столько денег и имущества, сколько получится.

“При разводе на западе все жены отхватывают очень приличную сумму на безбедное существование. Поэтому некоторые красотки нарочно выходят замуж за знаменитостей, чтобы потом быть обеспеченными всю жизнь. А он думает, что она его любит”, – подытожила она.