 

“Все приедается”: желанию солиста Pink Floyd сыграть свадьбу со своим водителем после 4 браков нашли объяснение

16.10.2021, 8:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Солист группы Pink Floyd Роджер Уотерс подал на развод и женился в пятый раз. Многие осуждают звезд за такую частую смену партнеров. Несмотря на это, для знаменитостей нормально жениться и разводиться по несколько раз.

“Я бы не сказала, что это очень часто. Все приедается, даже самое хорошее. Даже вкусное пирожное невозможное есть всю жизнь. Актеры и шоумены – люди эмоциональные и легко влюбляются”, – высказала свое мнение корреспонденту “Дни.ру” Диля Еникеева.

Напомним, что избранницей музыканта стала 43-летняя Камила Чавис. Женщина работала у рок-звезды водителем и тот влюбился в нее. Свадьба прошла в имении Уотерса.

“Влюбился он в молоденькую, красивенькую, захотел с ней прожить. Влюбился, женился, поступил порядочно, а не просто оставил в любовницах”, – рассказал эксперт.

Психолог уверен, что человек может спокойно иметь за жизнь столько партнеров, сколько ему хочется. Некоторые люди легко влюбляются и еще проще расстаются, поэтому им невозможно прожить десятки лет с одним и тем же человеком.

“Влюбляться человек может хоть сколько раз. Вообще в среднем, по статистике считается, что у человека 18,5 романов за всю его жизнь. Ну, это много. Кому как не звездам иметь романы. Потому что это подпитывает энергетику, женщина может стать музой хотя бы на короткое время. Быть женой знаменитости – это великий труд, это особый склад характера нужно женщине иметь для того, чтобы создавать своему знаменитому мужу все условия для его комфортного состояния”, – объяснила Еникеева.

Также врач не смог обойти тему денег. Дело в том, что при разводе некоторые пользуются достатком своих вторых половинок и забирают у них столько денег и имущества, сколько получится.

“При разводе на западе все жены отхватывают очень приличную сумму на безбедное существование. Поэтому некоторые красотки нарочно выходят замуж за знаменитостей, чтобы потом быть обеспеченными всю жизнь. А он думает, что она его любит”, – подытожила она.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.04 / Военный суд вынес приговор школьницам, уклонявшимся от вступления в «Юнармию»

24.03 / Тратите больше? Сами виноваты

06.09 / Ученые рассказали о смертельной опасности считающегося безобидным блюда

29.06 / Мнение: Письмо: “Убрать какие-то инфантильные мелочи”

20.05 / “ЕР” направит в Думу инициативу о бесплатном подключении к газу

28.08 / 10 смертельно опасных цветов

22.01 / Снова мало половин – Личное мнение

05.05 / МакSим рассказала, почему на длительное время оставила сцену

11.09 / «Мадонна в юности»: Марго Овсянникова провела вечер с Филиппом Киркоровым

16.02 / Агата Муцениеце призналась, что хочет родить третьего ребенка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика