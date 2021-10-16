Галкин показал танцующую на юбилее Баскова Пугачеву

Николай Басков в честь своего 45-летия устроил большую вечеринку. Среди приглашенных были Максим Галкин и Алла Пугачева, которые веселились и танцевали, а позднее супруг Примадонны поделился некоторыми кадрами с мероприятия на своей странице в Instagram.

Для праздника Алла Пугачева выбрала черный наряд с юбкой со складками из атласа. На руки были надеты кружевные перчатки, а шею украсило ювелирное украшение с массивным кулоном. Алла Пугачева запечатлена во время танца с Кристиной Орбакайте под песню «Девушки из высшего общества» в исполнении Валерия Меладзе. Артистки изображали «кошачьи» движения руками, пластично и красиво двигаясь.

Орбакайте танцевала в желтом блестящем платье, которое подчеркнуло стройную фигуру артистки. Максим Галкин нарядился в классический костюм, а в ролике подпевал Меладзе, снимая гостей юбилея Баскова.