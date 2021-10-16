Игорь Крутой показал Киркорова без штанов и с голым торсом в гримерке

Игорь Крутой показал в необычном виде Филиппа Киркорова – без штанов и с голым торсом, когда артист переодевался в гримерке. Ролик, снятый во время подготовки к концерту в честь 100-летия композитора Арно Бабаджаняна, он опубликовал на своей странице в Instagram.

В ролике многие известные звезды встретились в холле концертного зала, приветствуя друг друга и общаясь. Среди них были Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Алексей Глызин, Лариса Долина, Анастасия Макеева и другие.

Филиппа Киркорова композитор запечатлел в тот момент, когда он надевал концертный костюм. Поп-король сначала появился в кадре с голым торсом, а позднее – в нижнем белье и рубашке. На сцене же Киркоров выступал в элегантном костюме с черно-белыми геометрическими узорами. Крутой предположил, что его друг будет недовольный тем, что он опубликовал видео в Сети, но признался, что ради поклонников решился на это. Об этом он написал в подписи к ролику, пишет «Слово и дело».