 

Игорь Крутой показал Киркорова без штанов и с голым торсом в гримерке

16.10.2021, 8:16, Разное
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Игорь Крутой показал в необычном виде Филиппа Киркорова – без штанов и с голым торсом, когда артист переодевался в гримерке. Ролик, снятый во время подготовки к концерту в честь 100-летия композитора Арно Бабаджаняна, он опубликовал на своей странице в Instagram.
В ролике многие известные звезды встретились в холле концертного зала, приветствуя друг друга и общаясь. Среди них были Тамара Гвердцители, Александр Буйнов, Алексей Глызин, Лариса Долина, Анастасия Макеева и другие.

Филиппа Киркорова композитор запечатлел в тот момент, когда он надевал концертный костюм. Поп-король сначала появился в кадре с голым торсом, а позднее – в нижнем белье и рубашке. На сцене же Киркоров выступал в элегантном костюме с черно-белыми геометрическими узорами. Крутой предположил, что его друг будет недовольный тем, что он опубликовал видео в Сети, но признался, что ради поклонников решился на это. Об этом он написал в подписи к ролику, пишет «Слово и дело».



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