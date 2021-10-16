 

Российский теннисист Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля

16.10.2021, 8:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыПобедитель Открытого чемпионата США, вторая ракетка мира Даниил Медведев не будет участвовать в турнире «ВТБ Кубок Кремля», его заменит представитель Швеции Микаэль Имер, сообщается на странице Entry List Updates в Twitter.

Турнир должен состояться на следующей неделе в Москве. Медведев ранее намекал, что может отказаться от участия после поражения от болгарина Григора Димитрова на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе, информирует издание «Чемпионат».

Следующий турнир по плану, в котором примет участие спортсмен, должен пройти в Париже с 1 по 7 ноября.

Ранее сообщалось, что Медведев обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Спортсмен стал первым россиянином за 16 лет, одержавшим победу на турнире Большого шлема. Позже с победой Медведева поздравил президент РФ Владимир Путин. 



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