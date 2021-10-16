 

Кьюсак назвал Трампа «идиотом» и согласился с мнением Путина о демократии в США

16.10.2021, 8:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканский актер Джон Кьюсак заявил, что согласен с мнением президента РФ Владимира Путина о демократии в США. Также Кьюсак назвал бывшего главу американского государства Дональда Трампа «идиотом» и «фашистом».

Кьюсак сообщил в Twitter, что «Путин в некотором смысле был прав – демократия в США настолько упадочна и слаба, что не может даже посадить в тюрьму Дональда Трампа – наглого преступника-идиота, патологического лжеца и фашиста». При этом актер не пояснил, какое из высказываний главы российского государства имеет в виду. 

Напомним, Путин, комментируя попытки Вашингтона диктовать другим странам видение демократии, указывал, что в самих США с демократией явные проблемы. В частности, он отмечал низкий уровень политической культуры, проблемы в избирательном законодательстве, самоволие местных властей, двойные стандарты по отношению к свободе слова и протестов. При этом, подчеркивал Путин, Москва не пытается указывать Вашингтону, как американцам проводить внутреннюю политику.



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