 

Стало известно возможное название российской вакцины от коронавируса для детей

16.10.2021, 8:13, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВакцина от коронавируса для детей, которую разработал центр имени Гамалеи, может получить название «Спутник М», где «М» означает «для маленьких», сообщил директор центра Александр Гинцбург.

Гинцбург сказал, что название «наверняка останется «Спутником», по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют». По его мнению, «М» значит «маленькие», передает РИА «Новости».

Ранее стало известно, в каком возрасте дети чаще всего заболевают коронавирусом.



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