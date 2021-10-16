Располневшего вомбата решили посадить на диету — это мило создание должен увидеть каждый

Из-за проблем с лишним весом, вомбата по кличке Мисс Руби пришлось посадить на строгую диету и увеличить длительность прогулок.

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Фото facebook.com/SafeHavenAace

Вес сумчатого млекопитающего из отряда двурезцовых обычно составляет 30 кг, но Мисс Руби из-за большой любви к еде уже успешно преодолела отметку в 36 кг.

Фото facebook.com/SafeHavenAace

Лишний вес животного может плохо повлиять на его организм, поэтому сотрудники заповедника Safe Haven решили помочь похудеть располневшей любимице.

Фото facebook.com/SafeHavenAace

Мисс Руби уже не впервые приковывает к себе внимание различных СМИ. В 2016 году именно она стала главной звездой интернета.

Видео, на котором сотрудник заповедника держит на руках Мисс Руби, словно это ребенок, набрало миллионы просмотров, тем самым сделав сумчатое животное очень популярным среди всех интернет-пользователей.