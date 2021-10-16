 

Говорят, но не делают — Елизавета II «раздражена» бездействием мировых лидеров в вопросах изменения климата

16.10.2021, 8:08, Новости дня
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Елизавета II раскритиковала мировых лидеров за бездействие в отношении климатического кризиса, отметив, что её «очень раздражает, когда они говорят, но не делают», пишет The Guardian. В частности, по словам британской королевы, ей до сих пор неизвестно, кто из глав государств приедет на 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая откроется 31 октября.


Reuters

Королева Великобритании Елизавета II раскритиковала бездействие мировых лидеров в решении проблемы климатического кризиса, заявив, что её «раздражают» люди, которые «говорят, но не делают», пишет The Guardian. 

Как отмечает издание, комментарии британского монарха, которые Елизавета II сделала в ходе беседы с герцогиней Корнуольской Камиллой и председательствующим членом парламента Уэльса Элин Джонс, прозвучали в прямом эфире открытия парламента в Кардиффе.

В частности, во время беседы королева упомянула 26-ю сессию Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, на которой Елизавета II будет присутствовать вместе с другими членами королевской семьи.

«Необычно, не правда ли. Я слышала всё о конференции… до сих пор не знаю, кто приедет. Понятия не имею. Мы знаем только о тех, кто не приедет… Это очень раздражает, когда они говорят, но не делают», — сказала королева Великобритании.

«Именно. Пришло время действовать. Сегодня утром по телевизору я видела, как Ваш внук говорил, что нет смысла лететь в космос, нам нужно спасать Землю», — ответила Джонс, на что Елизавета II с улыбкой упомянула, что «читала об этом».

Как напоминает The Guardian, принц Уильям осудил одних из самых богатых людей в мире, таких как Илон Маск и Джефф Безос, за то, что они используют свои деньги для космической гонки и туризма, вместо того чтобы сосредоточиться на экологических проблемах на Земле.

«Нам нужны величайшие умы, которые сосредоточат все усилия на попытках восстановить планету, а не на поиске следующего места для жизни», — отметил член британской королевской семьи в интервью телеканалу BBC в четверг. Принц Уильям также выразил опасения относительно того, что на конференции, которая откроется 31 октября в Глазго, будет «больше умных речей, умных слов, но недостаточно действий».

По данным The Guardian, среди прочих президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ещё не подтвердили участие в конференции.



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