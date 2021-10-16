Голливудская сказка станет былью — Китай отправит в космос трёх космонавтов на полгода

Китай отправит на свою космическую станцию, которая ещё находится на стадии строительства, трёх космонавтов на рекордный срок — шесть месяцев, передаёт CNN. Хотя от этого полёта не ожидают каких-то особенных свершений, он может стать значимым шагом вперёд для космической программы Пекина, а также свидетельством острой гонки между США и Китаем.

В субботу Китай собирается запустить в космос трёх космонавтов. По словам китайского космического агентства, экипаж проведёт шесть месяцев на китайской космической станции, которая всё ещё находится на стадии строительства. Корреспондент CNN Дэвид Кулверт отмечает, что это очередное свидетельство, говорящее об активизации космической гонки между Китаем и США.

90-летний актёр из «Звёздного пути» Уильям Шетнер стартовал в космос, став, таким образом, самым старым человеком, который достиг подобной высоты. В США это событие вызвало большую шумиху.

УИЛЬЯМ ШЕТНЕР, актёр: Ух ты!

ДЭВИД КУЛВЕРТ, корреспондент CNN: В тысячах миль оттуда, здесь, в пустыне Гоби, Китай планирует свой очередной полёт в космос. Никаких рекордов не ожидается, однако для динамично развивающейся и амбициозной космической программы это шаг вперёд.

CNN удалось попасть в центр запуска спутников Цзюцюань на северо-западе Китая — что бывает нечасто. «Шэньчжоу — 13» с тремя космонавтами на борту отправится на китайскую космическую станцию, строительство которой будет окончено в самое ближайшее время. Эта станция называется «Тяньгун — 1», или «Небесный дворец». Китай отзывался об этой станции как о станции нового поколения, которая может стать альтернативой для Международной космической станции.

Однако на МКС — к функционированию которой причастны 15 стран — люди находятся уже более 20 лет. США приняли закон, запрещающий Китаю участвовать в этом проекте, что вызвало у экспертов ряд вопросов.

ДЭВИД БЁРБАХ, доцент Военно-морского колледжа США: Если бы мы пригласили Китай сотрудничать с нами на МКС, то считал бы Пекин, что он вынужден разработать собственную полностью независимую программу с такой же скоростью, как получилось в реальности?

Голливудские кадры становятся былью: в «Гравитации» по пути назад на Землю персонажа Сандры Буллок спасает китайская космическая станция. В 2015 году Ван Япин рассказала нам, что это её любимый фильм. Она одна из трёх китайских космонавтов, которые отправятся в этот полёт. В экипаж также вошёл и новичок в космических путешествиях — 41-летний Е Гуанфу, который в 2016 году принял участие в спелеоподготовке с космонавтами из пяти стран.

Е ГУАНФУ, китайский космонавт: Я надеюсь, что когда-нибудь смогу полететь в космос вместе с другими иностранными космонавтами и пригласить их на китайскую космическую станцию.

Однако западным астронавтам придётся сперва подучиться: все рабочие интерфейсы там на китайском, и китайские государственные СМИ сообщают, что европейские астронавты уже записались на языковые курсы, чтобы они могли посетить китайскую космическую станцию.

Несмотря на поздний старт в космической гонке, Китай стремительно нагоняет своих соперников: он отправил на Землю пробы с поверхности Луны и, как и США, послал марсоход на Марс. И всё это только за последний год. Планы у Пекина также гигантские: они включают в себя коммерческие предприятия, исследования глубокого космоса, строительство лунной базы вместе с Россией, а также отправку людей на Марс в 2030-х годах. Начиная с отправки в космос миллиардеров и кончая космическими исследованиями, США всё ещё лидируют в этой гонке во многом из-за громких запусков и долгой истории успехов, в которой также нашлось место и для эпизода с отправкой 12 человек на Луну.

Однако более насущный вызов — это приоритетное выделение многих миллиардов, необходимых для того, чтобы США удержали это лидерство. Некоторые эксперты полагают, что дополнительная конкуренция со стороны Китая может подстегнуть инновации.

ДЭВИД БЁРБАХ: Если вы из тех, кто хочет увидеть посадку людей на Марс, а также запуск дополнительных научных зондов в Солнечной системе, то геополитическая конкуренция — это, возможно, далеко не самая худшая вещь в мире.

В то время как капитан Кирк поражает воображение американцев и подталкивает США вперёд в этой, всё более напряжённой, космической гонке, китайские космонавты отправляются в космос на полгода — на рекордный для этой страны срок нахождения в безвоздушном пространстве. Таким образом они собираются создать плацдарм за пределами нашего мира.

Дэвид Кулверт, CNN, центр запуска спутников Цзюцюань, Китай.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 15 октября 2021 года.