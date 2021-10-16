Главу Евпатории отстранили от должности

Главу курортной Евпатории Романа Тихончука сняли с должности в связи с утратой доверия, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.

«Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать», – сказал РИА «Новости» источник.

По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым – «от спичек до простыней».

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов.