 

Главу Евпатории отстранили от должности

16.10.2021, 7:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыГлаву курортной Евпатории Романа Тихончука сняли с должности в связи с утратой доверия, сообщил источник в городском совете крымского курортного города.

«Комиссия горсовета поддержала прокурора по вопросу увольнения Тихончука, 22 октября сессия горсовета и депутаты будут голосовать», – сказал РИА «Новости» источник.

По его словам, в ходе обыска дома у Тихончука изъяли компьютер с документами, подтверждающими, что тот руководит фирмой, обеспечивающей крымские здравницы всем необходимым – «от спичек до простыней».

Ранее источники сообщили, что правоохранители задержали главу крымского курортного города Евпатория Романа Тихончука, с ним проводятся следственные действия. Также в правоохранительные органы была вызвана глава муниципального образования Евпатория Олеся Харитоненко. Ее обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, она причастна к изменению назначения земли с рекреационного на землю под строительство многоэтажных домов.



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