Хакеры заставили жертв в США выплатить почти 600 млн долларов за полгода

За первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов, сообщил минфин США.

Ведомство подготовило доклад в связи с ростом «числа и серьезности атак с использованием вирусов-вымогателей на критически важную инфраструктуру США, начиная с конца 2020 года». При этом подчеркивается, что «вирусы-вымогатели становятся все большей угрозой финансовому сектору США, бизнесу и общественности». Так, за половину 2021 года выплаты хакерам превысили выплаты за весь 2020 год (416 млн долларов). Речь идет только о выплатах, о которых власти США были проинформированы, передает ТАСС.

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).