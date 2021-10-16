 

Хакеры заставили жертв в США выплатить почти 600 млн долларов за полгода

16.10.2021, 7:20, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыЗа первые шесть месяцев 2021 года выплаты хакерам, совершавшим в США атаки с помощью вирусов-вымогателей, составили 590 млн долларов, сообщил минфин США.

Ведомство подготовило доклад в связи с ростом «числа и серьезности атак с использованием вирусов-вымогателей на критически важную инфраструктуру США, начиная с конца 2020 года». При этом подчеркивается, что «вирусы-вымогатели становятся все большей угрозой финансовому сектору США, бизнесу и общественности». Так, за половину 2021 года выплаты хакерам превысили выплаты за весь 2020 год (416 млн долларов). Речь идет только о выплатах, о которых  власти США были проинформированы, передает ТАСС.

Напомним, жертвами хакеров в США стали сети трубопровода Colonial Pipeline (обеспечивает 45% поставок топлива на восток США) и мясоперерабатывающая компания JBS (контролирует около 20% убойных мощностей для крупного рогатого скота и свиней).



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