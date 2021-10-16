 

Sky News – взрыв в мечети в Афганистане унёс жизни не менее 35 человек

16.10.2021, 7:15, Новости дня
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В одной из мечетей в афганском Кандагаре несколько смертников привели в действие взрывное устройство, в результате чего погибли не менее 62 человек, а ещё 68 были ранены, передаёт Sky News. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. В «Талибане»* отметили, что работают над выяснением обстоятельств случившегося и намерены привлечь виновных к ответственности.


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Не менее 35* человек погибли и 68 пострадали в результате взрыва в мечети Биби-Фатима в Кандагаре на юге Афганистана, пишет Sky News.

Как отмечается на сайте телеканала, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв в крупнейшем шиитском религиозном сооружении провинции, также известном под названием Имам-Баргах, и число террористов пока остаётся неизвестным.

Один из очевидцев по имени Муртаза сообщил агентству The Associated Press, что взрыв в мечети произвели четыре террориста-смертника. Тем не менее другой очевидец рассказал агентству Reuters, что террористов было трое и они произвели взрыв в мечети, когда верующие собрались там на пятничную молитву. По данным Sky News, обычно на пятничную молитву в мечеть приходят около 500 человек.

Местный репортёр отметил, что в ближайшей к мечете больнице Мирвайс, куда доставляют погибших и раненых, просят молодых людей сдать кровь. По его словам, «ситуация очень плохая».

Назначенный «Талибаном»** пресс-секретарь Министерства внутренних дел Афганистана Кари Саид Хости заявил, что власти работают над выяснением обстоятельств случившегося и намерены привлечь виновных к ответственности.

Как напоминает Sky News, 8 октября по меньшей мере 46 человек погибли и более 140 получили ранения в результате взрыва во время пятничной молитвы в шиитской мечети Сайед Абад в Кундузе.

* Примечание ИноТВ: в оригинал статьи были внесены изменения в связи с уточнением числа погибших.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003. 



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