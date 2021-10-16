В компании Nothing заявили о намерении запустить производство своих смартфонов

В сети ходят слухи о том, что компания Nothing в 2022 году начнет выпускать свои собственные смартфоны. До сих пор не было представлено ни одного мобильного гаджета данного класса под брендом Nothing, напоминают специалисты.

Кстати, источники сообщают, что разработчик попытается удивить всех необычным дизайном мобильника. Однако это также только слухи, так как представители компании официально ничего не комментируют.

Не сегодня известно лишь, что компания Nothing наладила партнерские отношения с производителем чипов Qualcomm. Также получено не менее 50 миллионов американских долларов в качестве новых инвестиций. Деньги явно будут потрачены на запуск производства, а также инженерные разработки.