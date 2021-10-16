В госкорпорации «Ростех» разрабатывают браслеты для слежения за людьми
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Как сообщили представители «Ростеха», вскоре начнется выпуск отечественного браслета-текер с двумя основными функциями. Он позволит следить за тем, где в данный момент находится человек, на который надет браслет. А также браслет сможет контролировать здоровье человека.
Разумеется, вся информация будет передаваться на специальное принимающее устройство в режиме реального времени.
Также разработчики сообщают, что для создания данного браслета нужно было использовать технологии, присущие для сферы интернета вещей. Браслет пригодится родителям, которых хотят знать, где находятся их дети. а также опекунам пожилых людей, которые по состоянию своего здоровья теряют дееспособность.
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