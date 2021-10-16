Институт иммунологии ФМБА подал документы на регистрацию нового препарата от COVID-19

Институт иммунологии Федерального медико-биологического агентства подал документы на регистрацию препарата от коронавируса «МИР 19», информация появилась в реестре лекарственных данных.

«Информация, связанная с осуществлением государственной регистрации. Торговое наименование: «МИР 19», – информирует РИА Новости со ссылкой на опубликованный документ.

Новая разработка – это этиотропный препарат. Новинка является антидотом против вируса, работа основана на механизме интерференции РНК. «МИР 19» состоит из малых интерферирующих РНК и пептидов – носителей. Разработчиком является ГНЦ Институт иммунологии ФМБА.

Ранее сообщалось, что Минздрав РФ опубликовал обновленную версию рекомендаций по профилактике и лечению коронавируса. В новой публикации уточнялись возможности использования моноклональных антител в терапии. Ранее объяснилось, какие препараты можно взаимозаменять при лечении COVID-19.