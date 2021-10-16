Стало известно о состоянии госпитализированного Клинтона

Бывший президент США Билл Клинтон, госпитализированный в Калифорнии с заражением крови, чувствует себя нормально, сообщил действующий глава государства Джо Байден.

Байден сообщил, что «созванивался» по этому поводу, но не уточнил, с кем именно. Нынешний глава американской администрации заявил, что Клинтон, «кажется, дай бог, чувствует себя хорошо». «Когда я с ним переговорю, я вам всем сообщу», – приводит его слова ТАСС.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер позднее сообщила, что Байден «говорил по телефону» с Клинтоном, они «с нетерпением ждут новой встречи друг с другом в скором времени». Байден пожелал Клинтону «скорейшего выздоровления».

Представитель Клинтона Анхель Уренья сообщил, что тот «продолжает проходить лечение от инфекции», «тенденция изменений всех показателей здоровья складывается в правильном направлении». По словам представителя политика, количество лейкоцитов в крови пациента значительно уменьшилось. Клинтон проведет еще одну ночь в больнице, чтобы «получить дополнительные антибиотики».

Напомним, СМИ сообщали, что у Клинтона возникла инфекция мочевыводящих путей, которая попала в кровеносную систему. Как отметил ведущий, заболевание было диагностировано на ранней стадии и организм пациента хорошо реагирует на терапию.