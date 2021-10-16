 

Главред – эксперт рассказал, почему Киеву не следует отказываться от военного сценария в Донбассе

16.10.2021, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Украине нельзя рассчитывать только на дипломатию, поэтому Киеву необходим и силовой сценарий по урегулированию военного конфликта в Донбассе, считает политолог Вадим Карасёв. Как пишет «Главред», эксперт также добавил, что, хотя нормандский формат и минский процесс не обеспечивают нужных результатов, отказываться от таких переговорных площадок не следует.


Reuters

В условиях агрессивной риторики РФ нельзя рассчитывать только на дипломатию, считает политолог Вадим Карасёв. Как передаёт «Главред», эксперт уверен, что Украине необходим и военный сценарий операции в Донбассе.

Карасёв рассказал о том, что у Киева должен быть силовой сценарий по урегулированию военного конфликта в Донбассе. При этом подобный план должен разрабатываться при участии военных экспертов, общественности и Верховной рады.

«Логично то, что пишет Аваков, что нужен военный сценарий. Рассчитывать только на дипломатический путь прекращения войны в рамках Минских соглашений, учитывая агрессивную риторику РФ и агрессивный тон, который был продемонстрирован в статье Медведева, — это иллюзия. Кстати, очень правильно сказано, что не только генералы должны согласовывать этот план. Должны быть привлечены военные эксперты, общественность, Верховная рада Украины, комитет по нацбезопасности и обороне», — объяснил Карасёв.

Кроме того, по его словам, несмотря на то, что нормандский формат и минский процесс не приводят к нужным результатам, от таких переговоров отказываться не нужно. Следует очертить какую-либо новую переговорную картину либо же продолжать переговоры в сложившихся на данный момент форматах.

«Что касается нормандского формата, то рамка остаётся. Но никто не верит, что та картина, которая была в этой рамке, сработает. Нужно рисовать какую-то новую картину или хотя бы пока что держать эту рамку. Нормандский формат, лучшего нет. Минский процесс тоже остаётся. Но результата там не будет, и встречи не будет», — подчеркнул Вадим Карасёв.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.03 / “Нет, я не развожусь”. Тодоренко показала, как выглядит после кардинальной смены имиджа

08.04 / Эксперт объяснил назначение представителя КПРФ на пост врио главы Ульяновской области

05.10 / Назван «Учитель года-2021»

06.08 / Советник Зеленского Новиков написал заявление об увольнении

15.08 / SRF – итальянская полиция бессильна в борьбе с поджигателями леса

31.07 / В США извинились за выставку африканца в обезьяннике

13.03 / В мире коронавирус подтвердили у 119 млн человек

16.12 / Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

27.02 / В Нигерии похитили более 300 школьниц и увели их в лес

01.07 / Эксперимент по бесплатному доступу к социально значимым сайтам решено продлить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика