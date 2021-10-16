 

Дедушка построил для жены вращающийся дом, а все потому что хотел удивить жену роскошным видом из окна

16.10.2021, 6:00, Разное
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Пожилой мужчина рассказал изданию Reuters о том, как не может больше выносить жалоб супруги и ремонта, который, похоже не закончится никогда.

«Я сказал жене: я разработаю проект и сделают уникальный дом – ты сможешь крутить его в любую желаемую сторону».

Чтобы претворить задуманное в жизнь, старик потратил около 6 лет. В процессе возведения строения пенсионер угодил в больницу, так как у него был диагностирован инфаркт.

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Фото REUTERS/Dado Ruvic

«Я умолял лечащих докторов постараться сделать все возможное, чтобы моя жизни была длиннее на один год. Только я знал все особенности моего проекта, поэтому завершить его никто другой не смог бы», – говорит он.

Фото REUTERS/Dado Ruvic

Пенсионер также рассказал, что его проект сложно назвать инновационным решением в сфере строительства. Достаточно запастись терпением, иметь огромное желание и массу времени.

Фото REUTERS/Dado Ruvic

Дом построен рядом с городком Србац. Вращающаяся конструкция открывает роскошные виды из окна. В зависимости от положения, супруга мужчины может любоваться бескрайними полями с кукурузой или мечтать, вглядываясь в густой лес и голубое озеро.

Фото REUTERS/Dado Ruvic

Полный оборот на самой низкой скорости строение делает всего за 24 часа, а на самой быстрой за 22 секунды.

А совсем недавно, семья затеяла ремонт в доме, но в стене нашла клад в ящике из драгоценных монет и теперь они миллионеры



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