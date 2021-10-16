Мнение: О том, почему в Москве НИКОГДА нельзя защищать женщин от кавказцев

Не знаю, может быть, за пределами столицы это и не так, а вот в Москве…

Правило, вынесенное в заголовок становится железобетонным. По воле столичных властей, похоже. Буквально за несколько последних дней москвичам преподали два очень показательных урока. И оба в #метро.

Ситуация, о которой я рассказывал буквально вчера – как пассажиры подземки, столкнувшись с очередным непотребством со стороны кавказских «гостей столицы», попытались решить конфликт по закону, – получила совсем неожиданное продолжение…

Хотя, как неожиданное? Скорее уж, ожидаемое.

Предыстория, напомню вкратце, такова. На длинном перегоне между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии трое «бородачей с Кавказа» начали приставать к женщине. За неё вступился мужчина, попытавшийся словами объяснить не в меру горячим горцам, что в Москве так себя вести не принято. В отличие от произошедшего ранее инцидента с избиением Романа Ковалёва, здесь защитника поддержало полвагона, а кто-то вовремя нажал «тревожную кнопку».

То есть, всё ограничилось словесной дуэлью. На «Текстильщиках» к перрону подошёл наряд полиции, парней с гор, настойчиво предлагавших мужчине выйти к ним «для разговора», вежливо оттеснили подальше. Казалось, конфликт был исчерпан. Поезд после небольшой задержки продолжил следовать по маршруту.

Я тогда предположил, что горцев полицейские быстро и по-тихому отпустят, ограничившись «устным предупреждением». Но ошибся. Всё вышло ещё хуже.

Как сообщило УВД на Московском метрополитене, «сотрудники патрульно-постовой службы оперативно установили всех четырёх участников конфликта и доставили их в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении всех задержанных… составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы переданы в суд, граждане привлечены к административной ответственности».

Да, но хулиганила-то в вагоне горячая кавказская троица! Откуда вдруг четверо задержанных?

А всё очень просто. Четвёртым оказался… тот самый мужчина, который первым решился дать отпор кавказским хулиганам. На видео, которое сопровождает сообщение, чётко показано: уже после того, как троих кавказцев оттеснили ближе к середине платформы, в вагон вошёл полицейский и вывел наружу ещё одного задержанного. Да-да, того самого защитника.

То есть, по версии УВД на ММ, а также и суда, защита женщины от приставаний и оскорблений со стороны не в меру темпераментных гостей с юга… тоже является мелким хулиганством. И, как вишенка на торте, согласно заключению гг. полицеских, «конфликт произошёл из-за малозначительного повода». И это уже сильно напоминает «мог бы и не вмешиваться» и «могла бы и потерпеть».

Вот просто слов цензурных нет!

Наверное, для мужчины всё кончилось ещё более-менее хорошо. Если бы кавказские «гости» смекнули дать на него показания по телесным повреждениям, штрафом он бы не отделался.

Но вступится ли он ещё раз за кого бы то ни было?

И, главное, зачем власти так настойчиво вбивают всем русским всеми возможными способами пресловутый синдром выученной беспомощности?

—