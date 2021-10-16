Минюст внес издания «Росбалт» и Republic в реестр СМИ-«иноагентов»

Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента», «Росбалт» и «Москоу Диджитал Медиа» (Republic) Об этом свидетельствуют данные реестра.

Фото: РИА Новости

Republic и «Росбалт» попали в реестр под номерами 87 и 88 соответственно. У последнего в твиттер-аккаунте стоит пометка о том, что это российское государственное издание.

КОММЕНТАРИЙ ГЛАВРЕДА REPUBLIC

«Новая» пообщалась с главредом Republic Дмитрием Колезевым после внесения издания в реестр СМИ-«иноагентов». Издание работает по закрытой подписной модели и получает деньги от читателей, а также входит в один холдинг с телеканалом «Дождь»*, ранее признанным СМИ-«иноагентом»

— Ожидали, что с вашей подписной моделью такое может случиться?

— Ожидали, конечно. Кажется, никакой логики в этих внесениях в реестр [«иноагентов»] нет. Точнее, она есть, но не соответствует норме и духу этого закона. Просто применяется к тому, кто чем-то не угодил…

— А чем вы не угодили?

— Не знаю, у нас выходит довольно большое количество критических по отношению к власти материалов материалов. Мы вообще довольно много пишем…

— Нет догадок, чем конкретно раздражать могли?

— Нет, думаю, это по совокупности заслуг. А вот с формальной точки зрения у Republic нет иностранного финансирования. По крайней мере, с того момента, как я знаком с работой Republic [Колезев стал главредом издания в июне 2021 года]. Он финансируется исключительно за счет денег подписчиков.

— Вы имеете в виду, что нет финансирования у ООО, которое и попало в реестр? [ООО «Москоу диджитал медиа»]

— Ну, у меня нет доступа к его бухгалтерии, не могу поклясться, что знаю обо всех платежах. Насколько я знаком с хоздеятельностью Republic, никаких других денег, кроме денег подписчиков, там нет.

— А внесенное в реестр ООО занимается же и другими изданиями… Или я ошибаюсь?

— Насколько я знаю, оно работает только с Republic. Но я не являюсь руководителем этого ООО и отвечать за него не могу.

— Не опасаетесь, что теперь будет отток подписчиков? Будете просвещать читателей по поводу «иноагентства»?

— Наверное, придется объяснить подписчикам, что это для них безопасно. Может, кого-то это обеспокоит, посмотрим, что будет происходить, как будет вести себя подписная модель. Будет натур-эксперимент.

— Оттока подписчиков в первые минуты не было?

— А я еще и не смотрел.

Накануне Минюст внес в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента», общественную организацию «Якутия — наше мнение»*. В августе в тот же список был внесен ее руководитель Степан Петров*. Он стал первым человеком, попавшим в список, на которого составили протокол о неисполнении требований в связи с включением в реестр (19.34.1 КоАП).

*внесены Минюстом в реестр СМИ-«иноагентов»

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