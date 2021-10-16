Эксперты назвали лучшие фотоаппараты и видеокамеры 2021 года

Рейтинг современных цифровых фотоаппаратов и видеокамер опубликовал портал pcmag.com. Всего эксперты исследовали возможность 91 устройства, из которых выбрали десять самых лучших.

При этом специалисты не делали специальный упор на класс камер, смешивая в одном списке как профессиональные, так и любительские.

Камера Fujifilm X-T4, стоимость которой в розницу составляет 1,7 тыс. долларов, отмечена за лучшую работу автофокуса и стабилизации изображения. Sony a7 III за три тысячи «зеленых» названа лучшей камерой для начинающих. А Fujifilm X-T30 похвалили за самое удобное расположение кнопок (899 долл.). Подробнее с преимуществами лучших камер можно ознакомиться на указанном сайте.