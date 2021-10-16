 

Создана умная трость для незрячих

16.10.2021, 5:48, Новости дня
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Умную трость для незрячих представили ученые в Стэнфордском университете. Данный предмет похож не те, которыми пользуются слепые для передвижения по улицам. Однако это – умное устройство, обладающее функцией навигации.

Разрабатывая данную трость, ученые использовали те системы, которые уже используют в автомобилях с автономным управлением. Если такая автоматика способна направлять машину, то уж с такой относительно легкой функцией, как указать направление слабовидящему человеку, она справляется наилучшим образом.

Итак, трость укажет, куда нужно идти, чтобы не сбиться с дороги. Также она идентифицирует любые возникающие в пути препятствия. Трость подаст сигнал и укажет, как такое препятствие безопасно обойти.



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