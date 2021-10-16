В Киеве приняли разработанный за два года план обороны страны

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания в пятницу утвердил план обороны страны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

«Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года», – цитирует Данилова РИА «Новости».

Этот документ дает «четкие ответы» на вызовы, которые стоят перед Украиной, указал он.

Также в пятницу СНБО утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе.