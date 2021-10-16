 

В Киеве приняли разработанный за два года план обороны страны

16.10.2021, 5:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСовет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) в ходе заседания в пятницу утвердил план обороны страны, сообщил секретарь совета Алексей Данилов.

«Был утвержден впервые в истории современной Украины план обороны Украины. Это большой документ, над которым работали почти два года», – цитирует Данилова РИА «Новости».

Этот документ дает «четкие ответы» на вызовы, которые стоят перед Украиной, указал он.

Также в пятницу СНБО утвердил персональные санкции в отношении людей, участвовавших в организации выборов в Крыму и на Донбассе.



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