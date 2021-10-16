 

Небензя в ООН раскритиковал Запад за потакание Косову

16.10.2021, 5:30, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыОтсутствие реакции Запада на провокации со стороны Приштины ведет к открытому столкновению Косово с Сербией, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

На заседании СБ ООН Небензя выразил сожаление в связи с тем, что Запад «уклоняется от честных публичных оценок происходящего, по-прежнему призывая к сдержанности обе стороны». Он подчеркнул, что «именно «косовские руководители» выдвигают ультимативные требования в адрес Белграда признать косовскую независимость и выплатить некие «репарации».

Кроме того, по словам постпреда, «не получает никакого осуждения от западных стран и «великоалбанская» агитация в Тиране и Приштине». Небензя указал на проблему создания «косовской армии». Он подчеркнул, что таким «идеям должен быть поставлен прочный заслон, а неприемлемым высказываниям на сей счет – дана четкая квалификация», передает РИА «Новости».

Небензя считает, что «невнятная реакция» Запада, «курирующего и фактически потакающего Приштине, дает последней ощущение вседозволенности и неизбежно провоцирует скатывание к открытому столкновению». Постпред подчеркнул, что ответственность за поддержание мира и безопасности в крае лежит на силах НАТО для Косово и Миссии ЕС в области верховенства закона.

В конце сентября Белград и Приштина достигли договоренности о деэскалации в Северном Косове. Однако на днях в результате спецоперации косовской полиции и спецназа десятки людей получили ранения. Тем временем премьер Албании Эди Рама в одном из телешоу назвал объединение с Косово главной целью своей карьеры.



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