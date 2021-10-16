Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».