 

Украину удивило отсутствие реакции Германии на статью Медведева

16.10.2021, 5:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов признался, что удивлен отсутствием реакции Германии на статью зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Данилов сказал, что его «удивляет отсутствие реакции немцев», он полагал, что «на официальном уровне» последуют «определенные заявления» Берлина. По его мнению, содержание статьи «выходит за рамки вообще какого-то здравого смысла». «Когда речь идет, я прошу прощения, дословно о нацистской Германии, про СС, это, знаете ли, вызов не только для нашей страны, это вызов, скажем так, для всей Европы», – приводит слова Данилова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Он также сообщил, что для открытия в Донбассе «ответного огня» на обстрелы позиций украинских военных командирам не нужны дополнительные указания, они лично принимают соответствующее решение, «огонь открывается при каждом нападении».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.01 / Путин сменил посла РФ в Болгарии

13.10 / Кипр прекратит торговать «золотыми паспортами»

13.11 / В ВОЗ рассказали, когда Украина получит вакцину от коронавируса

11.02 / Песков оценил преимущества цифровизации для контроля выполнения указов на местах

14.07 / В МИД объяснили контакты Москвы с талибами

10.08 / Оппозиция назвала имя вероятного погибшего во время протестов в Минске

27.10 / В перестрелке между силовиками в Чечне погибли два человека

24.04 / Иммиграционная полиция США решила отменить штрафы для нелегалов

01.07 / Рубль в июле: нет повода для стресса

14.07 / Украина не собирается привлекать Россию к переговорам по деоккупации Крыма – Кулеба

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика