Мнение: В Британии зарезали депутата парламента

В Британии зарезали депутата парламента

Член парламента Великобритании от правящей Консервативной партии Дэвид Эмесс погиб 15 октября в результате нападения во время встречи с избирателями, сообщает Би-би-си.

Нападение произошло около полудня по местному времени в депутатской приемной в методистской церкви города Ли-он-Си на юго-востоке графства Эссекс. Во время встречи с избирателями политика несколько раз ударили ножом. Первую помощь Эмессу врачи оказали прямо на месте. Затем его доставили в больницу. Там депутата оперировали два часа, но не смогли спасти.

Нападавшему 25 лет, его уже арестовали. Однако его имя и мотивы пока не раскрываются. В полиции заявили, что уже нашли орудие убийства и не ищут возможных соучастников.

Эмессу было 69 лет, у него остались жена и пятеро детей. Он был членом Палаты общин с 1983 года.

https://rtvi.com/news/v-anglii-posle-vooruzhennogo-napadeniya-skonchalsya-deputat-parlamenta/ – цинк

Эмесс был сопредседателем британского комитета "за свободу Ирана".

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