Из древесного угля создан сверхпрочный материал

В РФ разработали новую технологию производства карбида кремния. Сырьем для него могут служить отходы деревообрабатывающей промышленности, которые сначала превращают в самый обыкновенный древесный уголь.

По словам ученых, данная технология позволяет существенно удешевить получение карбида кремния и одновременно увеличить объемы.

Карбид кремния по своим физическим свойствам (твердость, тугоплавкость и пр.) почти не уступает муассаниту. Это минерал, тверже которого только алмаз. Кроме того, он обладает качествами полупроводника. Таким образом, использовать данный материал можно как в металлообработке, так и в производстве электроники и других областях. Отметим, что он выдерживает температуру до 1500 градусов по Цельсию.