Ученые помогли ящерице отрастить идеальный хвост

Всем известно о том, что ящерицы могут легко потерять свой хвост, но вскоре у нее отрастает другой. Однако мало кто знает, что это всегда будет всего лишь несовершенная копия.

Вместо настоящего хвоста с позвонками и другими элементами, вырастает некий отросток из хрящевой трубки. Ученые из университета в Южной Калифорнии решили поэкспериментировать с ящерицами и их хвостами. В частности, они применяли стволовые клетки, в результате чего у ящерицы наконец-то начал отрастать только такой же хвост, какой был утерян.

Вообще-то, такой результат достигнут ящерицей впервые за все 250 миллионов лет существования данного вида, отмечают ученые. Результаты исследования хотят использовать для разработки новых помогающих регенерации тканей средств.