 

Минюст включил «Росбалт» и Republic в перечень иноагентов

16.10.2021, 4:36, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыМинистерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента «Росбалт» и Republic, сообщили в пресс-службе ведомства.

«15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Минюст внес в список СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании.



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