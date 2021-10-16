Минюст включил «Росбалт» и Republic в перечень иноагентов

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента «Росбалт» и Republic, сообщили в пресс-службе ведомства.

«15 октября 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью «Москоу диджитал медиа» и акционерное общество «РС-Балт», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее Минюст внес в список СМИ-иноагентов девять журналистов и три компании.