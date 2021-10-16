Россия не возобновляла переговоры о вступлении в ОЭСР

Россия и Организация экономического сотрудничества и развития активно взаимодействуют, но переговоры о вступлении не ведутся, сообщил вице-премьер страны Алексей Оверчук.

Так он ответил на вопрос о том, идут ли сейчас переговоры о возобновлении процесса принятия РФ в ОЭСР. При этом Оверчук сообщил о намерении РФ «развивать работу» с организацией «по всем направлениям». Он заявил, что «есть совместные проекты», будут «положительные сдвиги», тогда «можно будет уже говорить о вступлении», передает ТАСС.

Оверчук также сообщил, что российская сторона в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка обсуждала возможность создания в РФ центра знаний по вопросам цифровых решений и налоговых систем, ВБ очень заинтересован этой инициативой.

Он сообщил, что РФ «активно участвовала в переговорах по цифровому налогообложению, которое действительно произведет переворот в международной системе налогообложения». Москва полагает, что «Россия будет здесь выигравшей стороной».

Кроме того, Оверчук заверил, что РФ заинтересована в борьбе с незаконным выводом денежных средств в офшоры и повышении прозрачности мировых налоговых систем. «Здесь мы тоже во время разговоров неоднократно вспоминали об ОЭСР именно в этом контексте», – сказал он, добавив, что ОЭСР «очень много сделала для улучшения прозрачности налоговой системы, деофшоризации».

Российская делегация в рамках участия в осенней сессии руководящих органов МВФ и ВБ также обсуждала вопрос о рейтинге ВБ Doing Business. По мнению Москвы, инструмент подобного рода необходим. Он подчеркнул, что «Россия прошла очень большой путь в этом рейтинге в последние годы, достигнув 28-го места».

Напомним, в Вашингтоне Оверчук возглавлял российскую делегацию на традиционных осенних сессиях руководящих органов МВФ и ВБ.Также он провел переговоры с валстями США. В частности, Оверчук встретился с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

ОЭСР – международная экономическая организация развитых стран, признающих принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики. Она создана в 1948 для координации проектов экономической реконструкции Европы в рамках плана Маршалла. В настоящий момент в организацию входят 38 стран. На их долю приходится более половины мирового ВВП. РФ имеет статус наблюдателя в ОЭСР, а также участвует в качестве ассоциированного члена в работе ряда ее комитетов и групп. Руководство ОЭСР приняло решение о старте переговоров по членству РФ в 2007 году. Процесс принятия России был приостановлен в 2014 году.