По статье о госизмене на Украине объявлены в розыск свыше 400 человек

С 2014 года более 400 человек объявлены в розыск по статье о госизмене, сообщила пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщается, что СНБО «заслушал информацию правоохранительных органов» по соответствующим расследованиям. С 2014 года по статье о государственной измене заведено 1,6 тыс. дел, «в рамках которых 400 человек были объявлены в розыск». Также сообщается, что «большому количеству лиц были выдвинуты обвинения, и сейчас эти дела рассматриваются в судах». Санкция статьи предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без, передает РИА «Новости».