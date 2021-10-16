 

RND – Евросоюз и Египет создадут единую энергосеть, чтобы снизить зависимость от России

16.10.2021, 4:30, Новости дня
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Египет, Греция и Кипр планируют объединить свои электросети с помощью 1400-километрового подводного электрического кабеля, пишет RND. В четверг министры энергетики Греции и Египта подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании. Планируется, что после завершения прокладки высоковольтной линии постоянного тока производимая Египтом электроэнергия будет поставляться через Кипр в Грецию, а затем в Евросоюз. По мнению греческих экспертов, создание единой энергосети сократит зависимость ЕС от России.


Reuters

Египет, Греция и Кипр планируют создать единую энергосеть. В четверг в Афинах министры энергетики Греции и Египта подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании между двумя странами, пишет RND.

Соглашение подразумевает прокладку 1400-километрового подводного электрического кабеля по дну Средиземного моря. Как заявило правительство Греции, после завершения прокладки высоковольтной линии постоянного тока производимая Египтом электроэнергия будет поставляться ​​через Кипр в Грецию, откуда пойдёт на европейский единый рынок. По информации кипрского государственного телеканала, Кипр подпишет документ в пятницу.

По оценкам греческих экспертов в области энергетики, этот проект важен как для окружающей среды, так и для независимости Европы от поставок энергоносителей из России. Ранее власти Египта заявили о намерении начать активное строительство солнечных электростанций для продажи энергии в Европу. Кроме того, Египет обладает большими запасами природного газа и может использовать его для производства электроэнергии. Крупные газовые месторождения расположены у побережья портового города Александрия.

По данным греческих СМИ, объединение электросетей может быть завершено к 2023 году. Как пишет греческая государственная телерадиокомпания, оператор проекта EuroAfrica Interconnector намерен получить финансовую поддержку со стороны ЕС. Экономисты ожидают, что его реализация обойдётся в €2,5 млрд.

В Восточном Средиземноморье уже ведутся работы над строительством ещё одной подводной линии электропередачи, по которой производимая Израилем электроэнергия будет поступать через Кипр в Грецию, а затем и европейским потребителям. Предполагается, что проект будет завершён к 2023 году. На строительство высоковольтной ЛЭП постоянного тока между Израилем и Грецией Евросоюз выделил €647 млн, пишет RND.



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