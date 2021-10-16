Мнение: Сотрудничайте с нашими силами, пока не стало слишком поздно

Турецкие листовки, которые разбрасывают в районе Таль-Рифата.

«Жителям Таль-Рифата город будет очищен от PYD/YPG. Сотрудничайте с нашими силами, пока не стало слишком поздно».

Собственно, сейчас мы наблюдаем продолжающуюся концентрацию войск с обеих сторон.

С одной стороны САА наращивает группировку в Южном Идлибе с прицелом на операции по взятию под контроль трассы М-4 и района Джабал-аль-Завия, а также городов Ариха и Джиср-аль-Шугур.

ВКС РФ и сирийская артиллерия продолжают наносить удары к югу от трассы М-4, что может свидетельствовать о подготовке к наступлению.

С другой стороны, на фоне активных столкновений SDF с турками и турецкими боевиками в северной Сирии, наблюдается концентрация войск к северу от Кобани, а также к северу и северо-западу от Таль-Рифата, что может свидетельствовать о том, что турки также готовятся к наступательной операции против курдов. Одновременно с этим приостановлены (или снижена интенсивность) активные операции турок в Кандиле и Синджаре в Ираке. Если есть решение о крупной наступательной операции против курдов в Сирии, вести две крупные операции одновременно нецелесообразно – турецкая армия всегда стремилась их чередовать.

Главная интрига во всем этом – увидим ли мы синхронное наступление САА в Идлибе и турок против курдов в Рожаве (или под Таль-Рифатом), что может являться частью очередной сделки РФ и Турции по Сирии, когда Асад заберет еще кусок Идлиба, а турки снова отожмут кусок территории у курдов, дабы показать, что США их не защитят и сделать более сговорчивыми на переговорах с Асадом.

Сценарий не новый, но пока нет полной ясности, заключена ли такая сделка или турки выдают желаемое за действительное, тем более они ранее уже предлагали обменять большую часть Идлиба на район Кобани и Манбидж.

В целом же, есть далеко не нулевая вероятность, что в обозримой перспективе мы увидим в Сирии самые интенсивные военные операции с марта 2020-го года. На уровне пропаганды стороны уже демонстрируют, что они готовы.

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