Эксперт советует записывать пароли в блокнот задом наперед

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16.10.2021, 4:00, Новости дня
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Аккаунтов у нас становится все больше, а значит больше нужно помнить логинов и паролей. Для обычного человека это непосильная задача. Но хранить пароли на электронном устройстве, особенно в смартфоне, не нужно ни в коем случае, советует эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

Нужно записывать их в самый обыкновенный блокнот из бумаги, уточняет он. Но даже на таком носителе пароли лучше зашифровать, чтобы их не списали посторонние лица.

Вы можете записать комбинацию задом наперед. Можете добавлять вначале один или два лишних символа, которые не нужно вводить. Или же воспользуйтесь другой методикой шифрования информации. Жизнь показывает, что блокнот намного надежнее, чем смартфон или компьютер.



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