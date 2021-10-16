Обоняние быстрее других органов чувств сигнализирует нам об опасности

Шведские ученые провели ряд экспериментов и сумели выявить, что человеческое обоняние может служить как настоящее сигнализация.

Мы очень быстро реагируем на неприятные запахи. Гораздо быстрее, чем на резкие звуки или на изменение видимой глазом картинки. При этом реакция на звук может оказаться шокирующей, на изображение – заторможенной. А органы обоняния не только быстрее всего доставляют информацию в наш мозг, но и заставляют нас правильно действовать уже в первое мгновение.

По быстроте и правильности реакции с обонянием может посостязаться только осязание. Но последнее все же проигрывает. Что же касается вкусовых рецепторов, то их мы уже давно научились обманывать, напоминают ученые.