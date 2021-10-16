Лингвист счел преждевременным полный отказ от заглавных букв в русском языке

Несмотря на то, что многие пользователи при переписке в мессенджерах не используют большие буквы, и даже крупные компании пишут свое название в логотипах со строчной, это не повод отказываться от использования заглавных букв. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

Мобильный оператор «билайн» провел ребрендинг, теперь его название на логотипе пишется с маленькой буквы, а не с большой, как ранее. Новое написание компания объяснила тем, что сейчас многие пользователи в мессенджерах общаются без использования заглавных букв, потому что так быстрее и удобнее.

«Сами по себе заглавные буквы русскому языку не мешают, их не следует официально убирать даже из неформальной переписки. Более того, я наблюдаю тенденцию, что сегодня многие в РФ под влиянием английской орфографии пишут большую букву в составе всех слов названия, например, в наименовании книги или какого-либо учреждения. То есть мы, как правило, пишем только первое слово названия организации с большой, а остальные слова с маленькой, а за границей все слова пишут с заглавной», – говорит Осадчий.

Естественно, в мессенджерах действительно наблюдается процесс упрощения орфографии и пунктуации, когда люди в Сети в целом стараются предпринимать меньше действий для написания текста с целью экономии времени и усилий, продолжает собеседник. Причем это касается не только отказа от смены регистра клавиатуры с маленьких букв на большие и наоборот, но и отказа от некоторых знаков препинания.

«Есть люди, которые не ставят знаки препинания не потому, что они не знают, как правильно, а потому, что считают, что и без них все понятно. Они полагают, что не нужно тратить время на то, чтобы переключить клавиатуру и этот знак поставить, особенно учитывая русскую клавиатуру, в которой очень много букв. Но это не повод, чтобы полностью отказываться от заглавных букв, тире, точки с запятой и других знаков – здесь каждый выбирает свой вариант. Главное с упрощением сообщений в Сети не забыть, как все-таки правильно писать», – рассуждает лингвист.

Ранее автор книги и Telegram-канала «Цифровой этикет» Ольга Лукинова дала пользователям социальных сетей и мессенджеров несколько советов, как следует вести переписку с начальником и коллегами. Так она крайне не рекомендует злоупотреблять аудиосообщениями, смайликами и гифками, а также не стоит использовать слова, символы и знаки, которые могут быть двояко истолкованы. Кроме того, она рассказала, что сообщение, написанное исключительно заглавными буквами, может быть понято другим пользователем как крик.