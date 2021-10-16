 

Выселение сквоттеров привело к беспорядкам в Берлине

16.10.2021, 3:42, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыБолее 5 тыс. человек вышли на акцию протеста против выселения левых активистов из сквота – незаконно занятого заброшенного жилого помещения – в центре Берлина, сообщила полиция.

Dpa пишет, что участники акции были довольно агрессивными, атаковали полицию, среди правоохранителей есть пострадавшие. Повреждено несколько автомобилей, снесены дорожные знаки, демонстранты зажигали бенгальские огни и петарды, передает ТАСС.

Утром в пятницу полиция начала операцию по расселению сквота «Кепи». Полиция попыталась проникнуть в сквот, но правоохранителей забросали камнями и бутылками, полицейские применили перцовый баллончик против активистов. Из сквота выселили около 40 жителей, временно арестованы не менее 50 человек. Сейчас на территории сквота людей нет. Поводом для выселения стали жалобы домовладельца, который через суд потребовал освободить территорию.

Напомним, сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Сквот «Кепи» был захвачен левыми активистами в 1990 году.



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