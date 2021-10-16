Разработаны ПДД для электросамокатов

МВД и Министерство транспорта РФ предложили внести в правила дорожного движения изменения для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ), следует из проекта постановления правительства.

Ведомства предлагают ограничить максимальную скорость «СИМ, имеющего право для совмещенного передвижения с пешеходами», 25 километрами в час, массу – 35 килограммами. Детям до семи лет хотят разрешить «передвигаться на велосипедах и СИМ» по тротуарам и пешеходным зонам, но «только в сопровождении взрослых».

Тем, кто старше 14 лет, можно будет двигаться по обочине дороги или правому краю проезжей части, если нет тротуаров и пешеходных дорожек. Разрешение касается только зон, где скорость движения транспорта не превышает 60 км/ч, передает РИА «Новости».

Указывается, что на СИМ следует запретить обгон или объезд с левой стороны транспортного средства. Лицам на СИМ предписывается руководствоваться сигналами регулировщика для пешеходов.

В июле власти Петербурга ужесточили ограничения в работе сервисов аренды электросамокатов. В июне правила передвижения на электросамокатах ввели в Казани. Мэрия Москвы также разработала новые правила езды на электросамокатах. МВД РФ впервые обнародовало цифры по авариям с участием электросамокатов сообщается, что начала года число аварий выросло почти втрое.