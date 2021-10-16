 

Мнение: Бомбить Рублевку

16.10.2021, 3:40, Разное
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Машина террора разогналась и не может остановиться. Минюст сообщил, что включил в реестр иностранных СМИ-иноагентов ООО "Москоу диджитал медиа" и АО "РС-Балт". "РС-Балт" – учредитель информагентства "Росбалт", "Москоу диджитал медиа" – учредитель издания Republic.

"Росбалт" основан женой бывшего заместителя директора ФСБ и руководителя Госнаркоконтроля Черкесова. Более системных и представить трудно. Это уже даже не бомбардировка Воронежа. Тут проводят ковровые бомбометания прямо по Рублевке.

Но террор – как ремонт. Его нельзя остановить. Можно только прекратить, уволив строителей. Или когда деньги закончатся. А пока есть то и другое – процесс будет продолжаться.

Источник: Эль Мюрид



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