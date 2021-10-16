NYTimes – администрация Байдена объявила о планах окружить США ветрогенераторами

Администрация президента США Джо Байдена планирует построить прибрежные ветрогенераторы практически вдоль всего побережья Соединённых Штатов, пишет The New York Times. Американские власти надеются построить к 2030 году ветроэнергетические установки, общая мощность которых составит 30 тыс. МВт.



Reuters

Администрация Байдена объявила о широкомасштабном плане по созданию ветряных электростанций почти на всём побережье США, пишет The New York Times. Как отмечается в статье, это первая долгосрочная стратегия со стороны американских властей по производству электроэнергии с помощью прибрежных ветровых турбин.

Выступая на конференции по ветроэнергетике в Бостоне, министр внутренних дел Деб Хааланд заявила, что размежеванием акватории займётся её ведомство в надежде на то, что в конечном итоге к 2025 году федеральные воды в Мексиканском заливе, а также у восточного и западного побережий США будут сданы в аренду компаниям, строящим объекты ветроэнергетики.

Объявление было сделано через несколько месяцев после того, как администрация Байдена одобрила строительство первой в стране крупной коммерческой прибрежной ветряной электростанции у побережья штата Массачусетс и начала рассмотрение около десятка других морских ветроэнергетических проектов для восточного побережья.

На западном побережье власти США открыли доступ к двум районам у берегов Центральной и Северной Калифорнии для коммерческого строительства ветрогенераторов.

Все эти шаги в совокупности представляют собой самый мощный толчок со стороны федерального правительства к развитию морских ветроэнергетических установок.

Байден пообещал к 2030 году сократить выбросы от ископаемого топлива в стране на 50% по сравнению с уровнями 2005 года за счёт развития политики, способствующей использованию электромобилей и экологически чистой энергии, такой как энергия ветра и солнца.

В частности, администрация пообещала к 2030 году построить в Соединённых Штатах морские ветроэнергетические установки, общая мощность которых составит 30 тыс. МВт.