Le Monde – пандемия коронавируса создала во Франции новый «незащищённый» слой населения

Пандемия коронавируса поставила в трудное положение четыре миллиона французов, пишет Le Monde со ссылкой на результаты недавнего исследования. Как передаёт издание, речь идёт в основном о молодых людях без высшего образования, занятых в сфере обслуживания. Как показал опрос, многие из них испытывают трудности с работой и оплатой счетов и смотрят в будущее без надежды.



Reuters

Хотя Франция, похоже, начала справляться с пандемией и её экономическими последствиями, не все французы вышли невредимыми из двух кризисных лет, пишет Le Monde. Исследовательский центр по изучению и наблюдению за условиями жизни провёл опрос, в результате которого пришёл к выводу, что пандемия коронавируса поставила в трудное положение 4 миллионов французов.

Согласно исследованию, 31% респондентов сегодня чувствуют себя уязвимыми — на 10% больше, чем в 2018 году — и четверть из них связывают эту ситуацию с ковидным кризисом. Если экстраполировать этот результат на всё население страны, получается, что 8% людей старше 15 лет, или 4 миллионов французов, за последние два года оказались в ситуации, вызывающей обеспокоенность по ряду вопросов (занятость, финансы, здравоохранение, жильё), усугубляемой изоляцией, отмечает издание.

Во-первых, «новые незащищённые» французы сталкиваются с трудностями в профессиональном плане: у 42% из них имеются проблемы с трудоустройством. 34% уязвимых граждан работают по срочным трудовым договорам, в то время как среди других категорий населения таких всего 16%. Безработица в незащищённой группе составляет 14%, хотя среди остальных её показатель равен 6%. В исследовании уточняется, что «новые незащищённые», в основном молодые люди, работающие в частном секторе экономики (74%), в том числе в торговле, гостиничном бизнесе и отрасли общественного питания, культурных мероприятий и бытовых услуг. Каждый второй из них не имеет законченного среднего образования и чаще всего они обременены семьёй. Эта нестабильность затрагивает в основном жителей Парижского региона (21 %) и городов с населением более 100 тыс. человек (34%).

При этом 61% «новых незащищённых» считают, что их финансовое положение ухудшилось из-за кризиса, несмотря на поддержку со стороны государства. Среди населения в целом того же мнения придерживаются 24% респондентов, отмечает газета. Это ухудшение проявляется в трудностях с оплатой счетов за электроэнергию (22% против 7% в целом по стране), с абонентской платой за телефон и интернет (20% против 5%), с арендной платой или погашением кредита на недвижимость (18% против 4%), уплатой налогов (18%), со страхованием жилья или транспортных средств (17%), платой за обучение (17%).

Парадоксальным образом, это происходит на фоне того, как сбережения большинства французов продолжают расти с начала кризиса в области здравоохранения, пишет газета. Что касается здравоохранения, то эта группа населения чаще, чем другие, страдала от коронавируса (13% против 7%), и по финансовым причинам ей пришлось отложить лечение или отказаться от него — об этом заявили 46% «новых незащищённых», в два раза больше, в других категориях респондентов.

«Что поражает, так это мрачный взгляд на жизнь этих людей, ослабленных кризисом, и их впечатление нахождения в тупике не только без перспективы улучшения, но и в страхе перед грядущим ухудшением», — обращает внимание Le Monde. Всего 32% из них считают себя счастливыми по сравнению с 73% в остальных группах.

«Это тенденция, которую мы наблюдаем уже давно, но кризис резко обострил её», — отмечает директор парижского центра психоанализа Сильви Ульманн. В 2021 году её центр наблюдает почти 600 человек, приходящих на приём раз в неделю, что на 20% больше, чем в 2020 году. «Всё чаще государственные структуры, больницы, медико-психологические центры обращаются к нам для наблюдения за этими людьми из-за отсутствия собственных средств», — рассказывает Ульманн. По её словам, в период выхода из кризиса врачи наблюдают случаи депрессии, потери ориентиров, дезорганизации, колебания и замыкания в себе, как будто пандемия и изоляция нарушили соотношение времени.

Государство и общественные ассоциации изо всех сил стараются оказать уязвимым гражданам экстренную помощь в виде распределения продуктов питания, субсидий, пособий, не говоря уже о компенсации за частичную безработицу, отмечает газета. 35% новых уязвимых людей получили такую помощь, и она была эффективной, поскольку 54% из них говорят, что стали более уверенны в государственных учреждениях, социальном обеспечении и правительстве, а 83% чувствуют, что живут так, как и должны.

«Это показывает, что полезная, целенаправленная помощь, оказанная в нужное время, оказывает положительное влияние на всё общество, — комментирует Сандра Уабиан из Credoc. — При этом 65 процентов людей из этой категории не получили никакой помощи, и это делает их пессимистами до такой степени, что они применяют агрессию против общества, которое они хотят радикально изменить».

«Таким образом, эффективная и своевременная помощь уязвимым людям является залогом социальной сплочённости и эффективного функционирования демократии», — делает вывод издание.