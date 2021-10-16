Мнение: В Идлибе убиты 2 турецких солдата

В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/7138490.html

Уничтоженный турецкий МРАП в Идлибе. Во время прохождения турецкой механизированной колонны через Маарат Мишрин взорвалось взрывное устройство (по другим данным заминированный автомобиль). Сообщается о двух убитых турецких солдатах в дополнение к недавним потерям турок в Сирии. Еще 3 солдата и 3 протурецких боевика получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя группировка "Абу Бакр ас-Сиддик" связанная с ИГИЛ.

Протурецкие источники заявляют, что в ответ на это турецкая артиллерия отрабатывала по позициям курдов в районе Таль-Рифата. Со стороны САА и турецкой армии наблюдается активное перемещение колонн с войсками и техникой.

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