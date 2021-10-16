Елизавета II полностью отказалась от алкоголя

В связи с рекомендациями врачей 95-летняя королева Великобритании Елизавета II полностью отказалась от спиртных напитков, сообщают СМИ.

Daily Telegraph со ссылкой на источники при дворе пишет, что рекомендации не связаны с каким-либо заболеванием и были даны «в порядке предосторожности». Последнее слово оставалось за королевой. Та приняла соответствующее решение, поскольку «хочет максимально хорошо себя чувствовать» и «получить удовольствие от предстоящих летом торжеств» в честь 70 лет пребывания на троне.

«Она никогда много не пила», – заверил источник. По данным британских СМИ, Елизавета II иногда позволяла себя рюмку по вечерам и могла выпить сухой мартини перед обедом. Этот коктейль для нее смешивал лично принц Филип, пока был жив. Как полагает Daily Telegraph, Елизавета II могла отказаться от алкоголя в том числе и из-за того, что ритуал прервался со смертью принца-консорта, передает ТАСС.

Известно, что Елизавета II не любит шампанское и лишь делает вид, что пьет его на государственных приемах. Также она равнодушна к вину, исключая несколько сортов (например, рейнвейн и розе). Считается, что ее любимым алкогольным напитком было сочетание одной части джина с двумя частями дюбонне.

Напомним, на днях Елизавета II впервые появилась на публике с тростью во время службы в Вестминстерском аббатстве. Букингемский дворец состояние здоровья королевы не прокомментировал.