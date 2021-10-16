Будущее правительство ФРГ уже провалило первый стресс-тест — Spiegel об энергетическом кризисе в Европе

Потенциальные партнёры по будущему правительству Германии: СДПГ, зелёные и СвДП — столкнулись с «крупным, глобальным и непредвиденным» кризисом ещё до формирования коалиции, пишет Der Spiegel. В ходе избирательной кампании ключевую роль играла дискуссия о борьбе с изменением климата — социал-демократы и зелёные выступали за рост цен на ископаемое топливо. Как отмечает издание, они не смогли подготовить страну к будущему кризису и оказались в растерянности перед лицом реального — стремительного и неконтролируемого — роста цен на энергоносители.



Reuters

Пока не ясно, как именно будет выглядеть следующее правительство Германии — нет ни канцлера, ни кабинета министров. Однако первый «крупный, глобальный и непредвиденный» кризис», преодоление которого станет его основной задачей на первых порах, уже наступил. Цены на энергоносители стремительно растут во всём мире — водители уже замечают это на бензозаправках. По прогнозам экспертов, «зима будет дорогой», пишет Der Spiegel.

Этот глобальный энергетический кризис, связанный с кризисом глобальной цепочки поставок, частично усугубляемый им, частично спровоцированный, зарождался в течение нескольких недель. Все давно слышат об очередях на британских автозаправочных станциях и знают, что это не просто проблема, вызванная брекситом.

Кризис подступает и к Германии: цены на бензин растут, отопление дорожает, промышленные компании угрожают остановить производство, экономика бьёт тревогу. И страна совершенно не готова — и не только с практической точки зрения, но и с политической.

Это относится и к возможному будущему правительству, по крайней мере к партиям, которым предстоит его сформировать. Если бы Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Союз 90/Зелёные» и Свободная демократическая партия знали, с чем имеют дело, они могли бы рассказать людям, что им угрожает. Однако потенциальные партнёры по «светофорной» коалиции не выдержали это первое, настоящее испытание на прочность — и тем самым усложнили себе жизнь.

Как утвреждает издание, наступление кризиса было довольно предсказуемо: возросший спрос на товары вместо услуг в ходе пандемии, стремительный рост спроса после резкого выхода из локдауна, нарушенные цепочки поставок по всему миру, запасы газа, которые не были пополнены вовремя, простой ветряных мельниц, пониженная производительность ГЭС в Китае и Северной Европе из-за засух, «не соответствовавшие спросу поставки газа из России» и незначительный рост добычи нефти. Лишь в небольшой степени кризис объясняется увеличением цен на выбросы углекислого газа в ЕС.

Ясно лишь одно: этот энергетический кризис — явление не немецкое и не европейское, а глобальное. Цены на энергоносители, особенно на газ, стремительно растут во всём мире. В Китае или Индии промышленность вынуждена частично остановить производство.

А поскольку это сложное глобальное явление, у политиков мало возможностей для быстрого и незамедлительного вмешательства. В то же время неопределённость растёт, а вместе с ней расширяется пространство для спекуляций и политических игр.

Прошедшая избирательная кампания в Германии, в которой защита климата обсуждалась в первую очередь в контексте вопросов «сколько это стоит?» и «кто должен за всё это платить?» — вместо «какой в этом смысл?» — ясно показала, насколько легко рост цен на энергоносители можно использовать в политических целях. Зелёные хотят, чтобы в ближайшие несколько лет цена на бензин выросла на 16 центов за литр. Однако теперь партия уже ушла в оборону.

Всё это заставило задуматься о том, был ли фокус на механизмах ценообразования для защиты климата разумным шагом зелёных? Эту позицию яростно отстаивали многие учёные, например экономист Оттмар Эденхофер, сотрудник Потсдамского института изучения климатических изменений, а также нынешняя правящая коалиция ХДС/ХСС и СвДП. Они хотят, чтобы единственным средством сокращения выбросов была торговля эмиссионными квотами.

Стороны, которые, как предполагается, сформируют следующее федеральное правительство: СДПГ, зелёные и СвДП — должны были быть очень заинтересованы в просчитанном и предсказуемом в долгосрочной перспективе росте цен на нефть, уголь и газ. Правительство, всё ещё находящееся у власти, ХДС, который представляют канцлер и министр экономики, конечно, также могло взять на себя эту задачу.

Все они могли бы объявить о надвигающемся энергетическом кризисе на ранней стадии, превратив его в политический вопрос и объяснив, почему он неизбежен, и что причина кризиса заключается не в том повышении цен, к которому они стремились.

Можно было бы вновь и вновь объяснять, что удвоение цен на энергоносители за короткий период времени отличается от управляемого и предсказуемого повышения цен, которое создаёт стимулы и принуждает к замене ископаемого топлива и созданию альтернатив. Можно было ясно дать понять, что они уже думали о способах облегчения невзгод. Не как новая коалиция, которой ещё не существует и которой ещё предстоит прояснить очень многое. Но как отдельные партии, которые стремятся присоединиться к этому новому правительству. В первую очередь это касается зелёных, которые провозгласили своим главным принципом предотвращение проблем, а не борьбу с ними.

Но в настоящий момент кризис набирает обороты, а широкое понимание ситуации отсутствует. Еврокомиссия предлагает меры по смягчению последствий роста цен. В этом месяце главы государств и правительств обсудят возможные варианты. Таблоиды возмущаются высокими ценами на бензин. А действующий министр транспорта Андреас Шойер (ХДС) обвиняет «светофорную» коалицию СДПГ, зелёных и СвДП, которой ещё не существует, в том, что она не заботится о проблемах граждан.

Якобы внезапный рост цен ударил по обществу, которое было мало информировано о его истинных причинах, однако в течение двух лет вело дебаты о ценах на выбросы углекислого газа. Достаточно пролистать ленту в Twitter, чтобы предположить, что этот кризис напрямую связан с мерами по защите климата и непосредственно с ценой на выбросы углекислого газа, отмечает издание.

Вопрос роста цен на бензин для потребителей является по своей сути политическим и затрагивает каждого, его связь как с материально-социальными, так и с личностно-политическими вопросами (вождение автомобиля, поездка на работу, большой дом, который нужно отапливать), крайне тесна, а возможность загнать политиков в угол и сузить пространство для политического манёвра довольно велика.

Однако политикам нужно широкое пространство для манёвра — хотя бы для того, чтобы сформировать коалицию. А затем возглавить «невиданную трансформацию общества». От этой задачи зависит успех любого будущего правительства. Слепое и молчаливое ожидание этого кризиса значительно затруднит его работу, передаёт Der Spiegel.

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