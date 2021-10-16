Дорожают яйца и квартиры

В Мурманской области стремительный рост цен не только на еду: дорожает все — от кошачьего корма до жилья.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Цены на продукты меняются каждую неделю, за прошлые 7 дней Мурманскстат отмечает подорожание куриных яиц, риса, картофеля, курятины, лука и свинины. Вопреки обычному сезонному снижению цен на овощи, килограмм картошки стоит больше 44 рублей, а лука — 40. При этом на подорожание картофеля люди жаловались еще в начале лета: за год цены на него выросли почти на 20 рублей.

Морковь этой осенью в Мурманске стоит 42 рубля за кило, капуста — 46. Десяток яиц перевалил за 78 рублей (это самый дорожающий товар, выдавший рост в 4% за неделю), килограмм мороженой курицы — за 185.

Цены на свинину приближаются к 350 рублям за кило, на говядину — к 500.

Килограмм самого дешевого сливочного масла обойдется в 829 рублей, литр подсолнечного — в 139.

Цена литра молока колеблется от 70 до 90 рублей. Килограммовая пачка риса продается по 116 рублей, пшена — по 85, гречки — по 138.

За психологическую отметку в 100 рублей гречневая крупа перешла уже в сентябре,

цена упаковки (причем даже не килограммовой, а по 800–900 граммов) тогда составляла 120–130 рублей. Но в крупных сетевых магазинах можно было найти и намного дешевле — правда, соответствующего качества.

При высоком годовом росте цен на товары практически всех категорий власти устами госмедиа периодически успокаивают северян, объясняя подорожание помидоров на четверть — сложной логистикой, картошки — низкой урожайностью, свинины — сложной эпизоотической ситуацией. Именно так в отделении Банка РФ по Мурманской области комментировали августовские цифры инфляции, когда рост цен на продовольственные товары в регионе увеличился до 5,58% после 4,99% в июле.

Пока банковские эксперты разбираются в тонкостях земледелия, обычные северяне разбираются в графиках скидок в недорогих торговых сетях. В начале этого года в области закрылись сразу две крупные местные сети супермаркетов, которые много лет занимали большую часть рынка продуктов. Сети съели сами себя: расплодившиеся в жирные годы супермаркеты на фоне падения доходов людей в пандемию не выжили.

Замена пришла не сразу,

помещения на центральных улицах городов пустовали, а люди буквально искали, где купить продукты.

Выручавшие прежде маленькие магазины у дома давно задавлены как раз этими закрывшимися теперь торговыми сетями. Возросший спрос, возможно, тоже спровоцировал рост цен.

К середине лета помещения закрывшихся монополистов стали потихоньку осваивать федеральные сети. Лишь сейчас нехватка торговых точек прекратилась, и почти все здания супермаркетов нашли новых хозяев, стабилизировался спрос, и началось снижение цен на некоторые продукты. Подешевели чай (1125 руб. за кг), мука (56 руб. за кг) и яблоки (117 руб. за кг).

Пока самыми дорогими продуктами из списка «социально значимых», динамику цен на которые статистики отслеживают регулярно, остаются: баранина — по 645 рублей за кило, а из бакалеи — упомянутые чай и гречка, а также почему-то вермишель — по 127 рублей за килограмм.

Впрочем, обсуждает публика цены не на макароны, а на квартиры. С начала года они, по данным Росреестра, поднялись на 15%. Этот феномен при колоссальном оттоке населения из региона и не самом высоком уровне жизни объясняется только одним: нового жилья здесь просто почти не строят из-за колоссальной дороговизны стройматериалов и отсутствия местной строительной базы.

Татьяна Брицкая, собкор в Заполярье

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