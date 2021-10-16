 

В компании Apple рассказали, чем iOS лучше операционной системы Android

16.10.2021, 2:12, Новости дня
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Было бы странно, если б представители компании Apple не заявляли, что у них самая безопасная операционная система. Однако на этот раз специалисты «Яблочной» компании решили сравнить свою iOS и ОС Android.

Однако в самом начале они заявили, что Android изначально не может оказаться безопасным, так как в нем не запрещены загрузки сторонних приложений, а в iOS этого делать нельзя.

По словам экспертов, такие заявления от американского разработчика стали поступать не случайно. Дело в том, что компания Apple и последнее время столкнулась с рядом проблем на европейском рынке, который считается одним из основных для сбыта смартфона и прочих устройств. Регулятора ЕС требуют большей «открытости» и совместимости, но американцам это совсем не по душе.



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